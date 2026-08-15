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Дронарі 422-го полку Luftwaffe спільно з СБУ та ГУР дронами "Зозуля" знищили склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів у Криму. ВIДЕО
Українські дрони "Зозуля" знищили склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів у Криму.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, операцію провели пілоти 422-го полку Luftwaffe спільно з побратимами з ЦСО "А" СБУ та ГУР МО України.
Українські оператори за допомогою ударних дронів "Зозуля" завдали ураження по складу ракетно-артилерійського озброєння противника на території тимчасово окупованого Криму.
На оприлюднених кадрах зафіксовано момент влучання українських безпілотників та вибух ворожого об'єкта.
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