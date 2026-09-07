Бійці 147-ї бригади виконали 131 логістичну місію за допомогою НРК "Терміт". ВIДЕО
На Покровському та Костянтинівському напрямках військовослужбовці 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ активно застосовують наземні роботизовані комплекси для виконання логістичних завдань.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише протягом серпня екіпажі НРК "Терміт" та інших роботизованих комплексів забезпечення успішно виконали 131 логістичну місію.
НРК дедалі частіше використовують для доставки води, продовольства, палива, боєприпасів та іншого необхідного майна.
Це дозволяє зменшити ризики для військовослужбовців, адже пересування людей на цих напрямках відбувається під постійною загрозою ударів ворожих FPV-дронів.
Відеозапис бійці оприлюднили у соцмережах.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль