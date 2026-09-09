Оператори ССО заскочили зненацька та полонили двох окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри професійної роботи українських спецпризначенців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час проведення спеціальних дій на Донецькому напрямку оператори 4-го полку Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ непомітно наблизилися до ворожих позицій і застали противника зненацька.

Завдяки миттєвим та злагодженим діям українських воїнів російські загарбники втратили можливість чинити опір і були змушені скласти зброю. У результаті операції двох військовослужбовців РФ взяли в полон без жодного пострілу.

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