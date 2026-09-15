Росіянка б’є співробітниць пункту видачі замовлень Ozon: "Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис конфлікту, який демонструє зростання агресії в російському суспільстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в одному з пунктів видачі замовлень маркетплейса Ozon.

На кадрах зафіксовано, як агресивна клієнтка, невдоволена обслуговуванням, починає нецензурно лаяти двох молодих дівчат-співробітниць.

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Словесна перепалка швидко переросла у фізичне насильство - росіянка перейшла до криків, погрожувала працівницям та завдала ударів одній із дівчат.

"Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричить нападниця.

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