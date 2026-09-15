3 832 22
Росіянка б’є співробітниць пункту видачі замовлень Ozon: "Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!". ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис конфлікту, який демонструє зростання агресії в російському суспільстві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в одному з пунктів видачі замовлень маркетплейса Ozon.
На кадрах зафіксовано, як агресивна клієнтка, невдоволена обслуговуванням, починає нецензурно лаяти двох молодих дівчат-співробітниць.
Словесна перепалка швидко переросла у фізичне насильство - росіянка перейшла до криків, погрожувала працівницям та завдала ударів одній із дівчат.
"Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричить нападниця.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+18 Сергій Удовенко
показати весь коментар15.09.2026 09:48 Відповісти Посилання
+10 Анатолій Усиченко #552010
показати весь коментар15.09.2026 09:53 Відповісти Посилання
+7 Oleh Bondarenko #551412
показати весь коментар15.09.2026 09:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль