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Новини Відео Удари по РФ
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Росіянка б’є співробітниць пункту видачі замовлень Ozon: "Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис конфлікту, який демонструє зростання агресії в російському суспільстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, подія сталася в одному з пунктів видачі замовлень маркетплейса Ozon.

На кадрах зафіксовано, як агресивна клієнтка, невдоволена обслуговуванням, починає нецензурно лаяти двох молодих дівчат-співробітниць.

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Словесна перепалка швидко переросла у фізичне насильство - росіянка перейшла до криків, погрожувала працівницям та завдала ударів одній із дівчат.

"Ты че, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричить нападниця.

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Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

бійка (747) русский мир (523) Ozon (7)
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Топ коментарі
+18
**** ***, духовные скрепы, потомки пушкина и тургенева!!!
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15.09.2026 09:48 Відповісти
+10
Вболіваю за обидві команди.
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15.09.2026 09:53 Відповісти
+7
Точно підмічено, мабуть зранку "накатила томик Достоевского и понеслась духовная жизнь".
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15.09.2026 09:54 Відповісти

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