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Россиянка избивает сотрудниц пункта выдачи заказов Ozon: "Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!"
В сети появилась видеозапись конфликта, свидетельствующая о росте агрессии в российском обществе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Ozon.
На кадрах запечатлено, как агрессивная клиентка, недовольная обслуживанием, начинает нецензурно ругать двух молодых девушек-сотрудниц.
Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие - россиянка перешла к крикам, угрожала сотрудницам и нанесла удары одной из девушек.
"Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричит нападающая.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+28 Сергій Удовенко
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+16 Oleh Bondarenko #551412
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+15 Анатолій Усиченко #552010
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