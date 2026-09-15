Россиянка избивает сотрудниц пункта выдачи заказов Ozon: "Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!"

В сети появилась видеозапись конфликта, свидетельствующая о росте агрессии в российском обществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Ozon.

На кадрах запечатлено, как агрессивная клиентка, недовольная обслуживанием, начинает нецензурно ругать двух молодых девушек-сотрудниц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Один из крупнейших объектов компании: спутниковый снимок пожара на складе Ozon в Дагестане. ВИДЕО

Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие - россиянка перешла к крикам, угрожала сотрудницам и нанесла удары одной из девушек.

"Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричит нападающая.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Двое жителей культурной столицы РФ у памятника Пушкину дерутся: "Упадет кто-нибудь или нет, бл#дь. Где менты-то, епта?". ВИДЕО