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Россиянка избивает сотрудниц пункта выдачи заказов Ozon: "Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!"

В сети появилась видеозапись конфликта, свидетельствующая о росте агрессии в российском обществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса Ozon.

На кадрах запечатлено, как агрессивная клиентка, недовольная обслуживанием, начинает нецензурно ругать двух молодых девушек-сотрудниц.

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Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие - россиянка перешла к крикам, угрожала сотрудницам и нанесла удары одной из девушек.

"Ты что, бл#дь, плохо понимаешь!? Чтобы этой твари больше не было здесь!", - кричит нападающая.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

драка (2026) русский мир (679) Ozon (8)
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Топ комментарии
+28
**** ***, духовные скрепы, потомки пушкина и тургенева!!!
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15.09.2026 09:48 Ответить
+16
Точно підмічено, мабуть зранку "накатила томик Достоевского и понеслась духовная жизнь".
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15.09.2026 09:54 Ответить
+15
Вболіваю за обидві команди.
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15.09.2026 09:53 Ответить

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