Спецпризначенці "Стугни" ГУР штурмували позиції рашистів на Запоріжжі та взяли окупантів у полон. ВIДЕО
Спецпризначенці підрозділу "Стугна" ГУР МО України провели серію штурмових дій на Запорізькому напрямку та взяли в полон російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про результати операції розповіли у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Бійці "Стугни", які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура", діяли у визначених секторах фронту. Українські спецпризначенці витіснили російських військових із зайнятих позицій та повернули контроль над важливими населеними пунктами.
На оприлюднених кадрах зафіксовані штурмові дії українських бійців, зачистка позицій та взяття російських військових у полон.
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