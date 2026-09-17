Двом окупантам вдалося уціліти у бліндажі після прильоту українського дрона: "Ух ты, #бать!". ВIДЕО

У мережі оприлюднено відеозапис, зроблений окупантом під час атаки українського безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант зняв на камеру момент прямого влучання FPV-дрона в ворожий бліндаж на території Донецької області.

На кадрах зафіксовано, як після вибуху та детонації бойової частини безпілотника укриття заповнюється густим димом та пилом.

Окупантам у бліндажі вдалося уціліти.

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