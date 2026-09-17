Два десятки точних влучань: бійці 5-ї штурмової бригади знищили склад БК та техніку окупантів. ВIДЕО
У мережі оприлюднено відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники завдали близько двох десятків нищівних ударів по позиціях, живій силі та матеріально-технічній базі російських загарбників.
Для знищення ворожих цілей воїни використали комплексний підхід, задіявши як FPV-дрони-камікадзе ударного типу, так і безпілотники, обладнані системами скиду боєприпасів з повітря.
Під час серії успішних атак аеророзвідники та пілоти 5-ї ОШБр повністю деструктували кількох російських піхотинців, пошкодили та знищили військову техніку, розгромили укриття окупантів, а також ліквідували польовий склад боєприпасів противника, викликавши його детонацію.
"Воїни 5 штурмової бригади продовжують бойову роботу. За кожним ураженням - злагоджені дії, витримка та щоденна праця наших бійців. Працює 5 штурмова. Боротьба триває", - зазначають українські захисники в описі до відео.
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