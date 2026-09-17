Дві пускові С-400 уражено у Бєлгородській області РФ, - Генштаб
Сили оборони України уразили пускові установки С-400, місце запуску БпЛА та об'єкти забезпечення російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ударів було завдано 16 вересня на в нічч на 17 вересня.
Так, у районі Вигоничів Брянської області РФ уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.
В районі окупованогго Донецька атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога.
"У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.
У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника", - додали в Генштабі ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль