Дві пускові С-400 уражено у Бєлгородській області РФ, - Генштаб

Сили оборони України уразили пускові установки С-400, місце запуску БпЛА та об'єкти забезпечення російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ударів було завдано 16 вересня на в нічч на 17 вересня.

Так, у районі Вигоничів Брянської області РФ уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

В районі окупованогго Донецька атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога.

"У Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.



У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині уражено райони зосередження живої сили противника", - додали в Генштабі ЗСУ.

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