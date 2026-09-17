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Новости Уничтожение российской техники
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Две пусковые установки С-400 поражены в Белгородской области РФ, - Генштаб

Пусковые установки С-400 и место запусков БПЛА поразили ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по пусковым установкам С-400, месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удары были нанесены 16 сентября и в ночь на 17 сентября.

Так, в районе Выгоничей Брянской области РФ были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

В районе оккупированного Донецка атаковано место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

"В Кураховке и Новой Марьевке в Донецкой области, а также в Луганске Луганской области поражены склады материально-технических средств оккупантов.

В Стрелковом Херсонской области и Дружном Луганской области поражены районы сосредоточения живой силы противника", — добавили в Генштабе ВСУ.

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Автор: 

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