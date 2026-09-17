Две десятки точных попаданий: бойцы 5-й штурмовой бригады уничтожили склад БК и технику оккупантов

В сети появилась видеозапись с фрагментами боевых действий операторов беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники нанесли около двух десятков сокрушительных ударов по позициям, живой силе и материально-технической базе российских захватчиков.

Для уничтожения вражеских целей воины применили комплексный подход, задействовав как FPV-дроны-камикадзе ударного типа, так и беспилотники, оснащенные системами сбрасывания боеприпасов с воздуха.

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В ходе серии успешных атак аэроразведчики и пилоты 5-й ОШБр полностью уничтожили нескольких российских пехотинцев, повредили и уничтожили военную технику, разгромили укрытия оккупантов, а также ликвидировали полевой склад боеприпасов противника, вызвав его детонацию.

"Воины 5-й штурмовой бригады продолжают боевую работу. За каждым поражением - слаженные действия, выдержка и ежедневный труд наших бойцов. 5-я штурмовая работает. Борьба продолжается", - отмечают украинские защитники в описании к видео.

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