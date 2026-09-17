Двум оккупантам удалось уцелеть в блиндаже после прилета украинского дрона: "Ух ты, #бать!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, снятая оккупантом во время атаки украинского беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант запечатлел на камеру момент прямого попадания FPV-дрона в вражеский блиндаж на территории Донецкой области.
На кадрах запечатлено, как после взрыва и детонации боевой части беспилотника укрытие заполняется густым дымом и пылью.
Оккупантам в блиндаже удалось уцелеть.
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