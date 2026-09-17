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Двум оккупантам удалось уцелеть в блиндаже после прилета украинского дрона: "Ух ты, #бать!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, снятая оккупантом во время атаки украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант запечатлел на камеру момент прямого попадания FPV-дрона в вражеский блиндаж на территории Донецкой области.

На кадрах запечатлено, как после взрыва и детонации боевой части беспилотника укрытие заполняется густым дымом и пылью.

Оккупантам в блиндаже удалось уцелеть.

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армия РФ (24230) атака (2101) дроны (8194)
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