Шмыгаль планирует получить транш от МВФ в конце мая

Премьер Денис Шмыгаль заявил в парламенте, что Украина может получить денежный транш от МВФ в конце мая.

Об этом Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Надеемся, что уже к концу мая мы выйдем на подписание документов и получение средств, как и договаривались", - заявил он.

Ранее Шмыгаль заявил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

Как сообщалось, на минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.