Кабмин планирует одолжить $10 миллиардов до конца года, – Шмыгаль

Украина рассчитывает получить $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций в 2020 году.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все эти средства... Их объем в этом году превышает $10 млрд финансовой поддержки от разных финансовых институций, международных финансовых организаций – МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что чаще всего выделение финансов зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.

"Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, ранее Шмыгаль заявил, что сейчас обсуждается новая программа сотрудничества stand-by объемом $5 млрд, из которых $3,5 млрд правительство надеется получить для финансирования расходоы госбюджета в 2020 году.

На минувшей неделе представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Фонд начали обсуждать 18-месячную программу stand by вместо предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом около $8 млрд.

Минфин надеется завершить переговоры с МВФ после принятия так называемого "антиКоломойского" закона на текущей неделе.

Тем временем МВФ сменил главу миссии в Украине – вместо Рона Ван Родена с 1 мая ее возглавила Иванна Владкова Голлар, которая ранее руководила миссией в Молдове и Северной Македонии.