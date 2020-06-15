Moody's прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5%

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует спад реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Moody's ожидает, что экономика – из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабый внешний спрос и более низкие денежные переводы - резко сократится в этом году. Ожидается, что экономический рост постепенно восстановится со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году", – говорится в сообщении агентства о повышении рейтинга Украины до уровня "B3" с "Caa1" с прогнозом рейтингов "стабильный".

По оценкам агентства, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2,0% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП. "В следующем году потребность в финансировании будет меньше, но все еще остается вызовом", – добавляют эксперты.

Они уточняют, что финансирование от МВФ и других МФО составит в этом году $8,6 млрд, или 6% ВВП.

По мнению Moody's, настроения инвесторов по отношению к Украине хотя и могут улучшиться с новой программой МВФ, будут оставаться настороженными, учитывая выросшее неприятие риска в глобальном масштабе и нестабильность внутренней политики. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам правительство будет полагаться на финансирование на внутреннем долговом рынке, поясняется в релизе. Агентство добавляет, что хотя внутренний рынок госзайма и продолжает развиваться, он по-прежнему предоставляет лишь ограниченные возможности для замены внешнего финансирования, особенно в случае если финансирование от МФО будет задержано, как это ранее уже происходило в предыдущих программах МВФ.

В то же время Moody's ожидает, что валютные резервы Украины благодаря новой программе МВФ на конец года (без учета золота) составят около $22 млрд, что достаточно для покрытия примерно четырех месяцев импорта (составляли $24,1 млрд на начало этого года и $24,3 млрд на конец апреля).

В то же время Moody's прогнозирует, что ухудшение состояния экономики и бюджета приведет к увеличению отношения госдолга к ВВП Украины более чем на 12 процентных пунктов – до примерно 63% в 2020 году, хотя государственный долг по-прежнему будет соответствовать рейтинговым показателям.

Агентство добавляет, что несмотря на сильный рост, валютные резервы на конец 2019 года покрывали только около половины краткосрочного внешнего долга (до года), в то время как показатель внешней уязвимости Украины, которым Moody's оценивает показатель достаточности резервов, по прогнозам, достигнет около 218% на конец 2021 года, что значительно хуже, чем среднее значение этого показателя в 92% для стран с рейтингами "B".

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров Украины допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

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Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 3,5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

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