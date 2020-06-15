Всемирный Банк рассмотрит выделение кредита для Украины 26 июня
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) 26 июня этого года рассмотрит возможность выделения Украине кредита на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL).
Соответствующий пункт внесен в повестку дня собрания совета директоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Объем кредита в опубликованных материалах пока отсутствует, однако согласно материалам новой программы stand by Международного валютного фонда на $5 млрд, одобрение которой сделало возможным рассмотрение этого займа, его размер может составить $0,7-$1 млрд и эти средства поступят в Украину в текущем году.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе сообщил, что Украина рассчитывает на получение средств от ВБ в течение месяца.
Как сообщал БизнесЦензор, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в размере $2,1 млрд.
В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что благодаря одобренной программе МВФ Украина может получить дополнительное финансирование от Евросоюза и Всемирного банка размером в около $3 миллиарда.
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