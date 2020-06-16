Аэропорт "Киев" отменил международные пассажирские рейсы из-за продления карантина

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) сообщил об отмене регулярных международных пассажирских авиарейсов в связи с продлением карантина в Киеве.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года", - говорится в сообщении

Как сообщал БизнесЦензор, постановление Кабинета министров №392 не позволяет городам с высоким уровнем заражения COVID-19 запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня. Украина восстановила международные авиарейсы, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Первый рейс Минск-Киев принял аэропорт "Борисполь".

При этом Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Напомним, с 18 марта в Украине были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.