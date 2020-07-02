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Новини
2 024 13

Минфин отменил размещение евробондов на $1,75 миллиарда из-за отставки Смолия (обновлено)

Минфин отменил размещение евробондов на $1,75 миллиарда из-за отставки Смолия (обновлено)

Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Минфин пока не комментирует другие подробности, соответствующая информация будет обнародована позднее после согласования с юристами.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.

Однако вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени. 

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия. 

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

облігації (1467) євробонди (629)


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Топ коментарі
+7
катастрофа началась год назад с приходом зе
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02.07.2020 10:22
+3
true!
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02.07.2020 10:42
+3
Украина отложила размещение евробондов на фоне отставки Смолия - Цензор.НЕТ 7959
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02.07.2020 11:16
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вроде бы есть информация, что сделка отменена в связи с отставкой Смолия. если это так - то это страшный позор для Украины и начало экономической катастрофы
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02.07.2020 10:18 Відповісти
катастрофа началась год назад с приходом зе
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02.07.2020 10:22 Відповісти
true!
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02.07.2020 10:42 Відповісти
так они прямо об этом и заявили - "отменили размещение изза отставки Смолия".
Более того,
Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, - СМИ

Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
... за отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику (запуск печатного станка). И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ. Источник: https://biz.censor.net/n3205585

И как вишенка на торте:
заява Смолия последовала через день после получения транша МВФ и через тиждень после подписания с МВФ. Причем давление на Смолия было именно лично от зеленского, что является УГОЛОВНЫМ преступлением
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02.07.2020 12:58 Відповісти
когда я комментировал новость еще была о размещении облигаций, а уже после моего коммента обновилась на отмену размещения, то есть я дал верную инфу )
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02.07.2020 13:58 Відповісти
Украина отложила размещение евробондов на фоне отставки Смолия - Цензор.НЕТ 7959
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02.07.2020 11:16 Відповісти
7% - ха-ха ..
а тепер буде 17% у доларах
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02.07.2020 11:27 Відповісти
судя по всему, он знал что его зеля хочет снимать и подал в отставку именно что бы сорвать данную сделку. тем самым предостерег кидок на 2 лярда зелени
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02.07.2020 12:25 Відповісти
Идиот....
У ниго своё иканамическое видение.....

." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
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02.07.2020 13:33 Відповісти
Покупатели отказались выкупать из-за увольнения Смолия. Понимают, что последует "кидок" через курс. От МВФ очередной транш тоже ждать не приходится... Эпоха бедности заканчивается... Наступает эпоха нищеты...
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02.07.2020 13:37 Відповісти
Начинается эпоха выживания...
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02.07.2020 13:45 Відповісти
А аппЭтиты так нехилые ....- догадываемся с 3-раз кто заплатит и ЧЕМ , за ВСЕ это.....
Что там с не зЭ-бЭдностью.... У онных все хорошо ...да ( не могу здесь это да передать "интонацией" нашего нЭ-лоха, и бЭ-ни....) ...
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02.07.2020 15:39 Відповісти
ОП самі собі гешефт зіпсували.
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02.07.2020 16:46 Відповісти

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