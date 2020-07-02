Минфин отменил размещение евробондов на $1,75 миллиарда из-за отставки Смолия (обновлено)
Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Минфин пока не комментирует другие подробности, соответствующая информация будет обнародована позднее после согласования с юристами.
Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%. Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил $7,5 млрд.
Однако вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.
Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Более того,
Смолий подал в отставку после конфликтного разговора с Зеленским, - СМИ
Глава Нацбанка Украины Яков Смолий принял решение писать заявление после заседания Нацсовета реформ (30 июня), на котором у него произошел конфликтный разговор с президентом Владимиром Зеленским.
... за отставкой главы НБУ кроется более важная для благосостояния всех украинцев новость: у Зеленского свое видение, как помогать и развивать украинскую экономику (запуск печатного станка). И оно сильно расходится с представлениями о правильной экономической политике нынешнего руководства НБУ. Источник: https://biz.censor.net/n3205585
И как вишенка на торте:
заява Смолия последовала через день после получения транша МВФ и через тиждень после подписания с МВФ. Причем давление на Смолия было именно лично от зеленского, что является УГОЛОВНЫМ преступлением
а тепер буде 17% у доларах
У ниго своё иканамическое видение.....
." Поступил в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета, в котором он получил юридическое образование. По специальности никогда не работал, если не считать двух месяцев практики.
Что там с не зЭ-бЭдностью.... У онных все хорошо ...да ( не могу здесь это да передать "интонацией" нашего нЭ-лоха, и бЭ-ни....) ...