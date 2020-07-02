Зеленский внес в Раду постановление об отставке Смолия

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Информация о соответствующем постановлении опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков.

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.