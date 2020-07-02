Глава "Укргазбанка" рассматривается как кандидат на главу НБУ, – замглавы "Слуги народа"

Глава правления АБ "Укргазбанк" Кирилл Шевченко фигурировал в списке кандидатов на пост руководителя Национального банка, сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Отвечая на вопрос, кто вероятные кандидатуры на место Смолия, и может ли оказаться на этом посту председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, Кравчук отметила, что пока рано говорить о конкретных фамилиях.

"О Гетманцеве - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Конечно, если он сам такого пожелает... Но я не слышала о таком его желании", - сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа".

На вопрос о возможной кандидатуре бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка на место Смолия, Кравчук отметила: "Вопрос о Яценюке - это ничто иное, как слухи. И вряд ли будут голоса в "монобольшинстве" на назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк, квалификационно этому соответствует, но политически - нет".

Кроме того, Кравчук не считает вероятным внесение кандидатуру экс-министра развития экономики Украины Тимофея Милованова на пост главы НБУ.

На вопрос о возможной кандидатуре Кирилла Шевченко, зампред фракции ответила, что это "вероятно".

"Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийной чате", - сказала нардеп.

Кравчук также подчеркнула необходимость заслушать Смолия перед тем, как он уйдет в отставку.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я стремлюсь предостеречь от дальнейших попыток подорвать инстутициональные основы центрального банка в Украине", – заявил Смолий.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке на открытии торгов в четверг упал до 27,125 грн/$1 с 26,870 грн/$1 по итогам предыдущего рабочего дня, сообщили дилеры коммерческих банков.

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна сохранить независимость центрального банка после отставки главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Послы стран "Большой семерки" заявили, что подрыв независимости Национального банка Украины может поставить под угрозу реформы в стране.

Как сообщалось, ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.