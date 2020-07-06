Минфин возобновит размещение долларовых облигаций внутреннего займа

Министерство финансов Украины в июле на первичных аукционах дважды предложит годичные долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) (14 и 28 июля), а в августе – трижды полуторалетние (11, 18 и 25 августа).

Это указано в обнародованном ведомством графике размещения на третий квартал этого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно графику, в сентябре планируется размещать только гривневые бумаги.

Минфин планирует каждый вторник предлагать годичные ОВГЗ в гривне, раз в две недели чередовать трех- и шестимесячные, двух- и трехлетние, а в последний аукцион каждого месяца – четырехлетние.

Последний аукцион по продаже долларовых ОВГЗ прошел 19 мая: были размещены 7-месячные бумаги под 3,4% годовых на $368,8 млн.

Как сообщалось, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.