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Возле дома экс-главы НБУ Смолия прошла акция с похоронными венками

Возле дома экс-главы НБУ Смолия прошла акция с похоронными венками

В среду вечером на въезде в поселок, где проживает экс-глава НБУ Яков Смолий, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Об этом НБУ сообщает в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Участвуют десять с плюсом похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз", - сообщает НБУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

НБУ (9310) Смолій Яків (166)


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Памятник надо выбирать такой, какой нравится и чтобы простоял дольше, конечно же. Я долго не могла прийти в себя после смерти тети, и уже больше года прошло, как вспомнила, что пора уже ставить памятник. Знакомая посоветовала обратиться в компанию https://memorial.kh.ua/ . Там мне помогли выбрать памятник из всего разнообразия. Ну потому что каких только нет - горизонтальные, вертикальные, цветные, гранит разный и так далее.
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24.08.2020 11:47 Відповісти

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