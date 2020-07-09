СБУ обнаружила угрозу национальной безопасности в заявлениях Гонтаревой

Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что заявления бывшей главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой могут нанести вред национальной безопасности.

Об этом говорится в официальном заявлении СБУ, передает БизнесЦензор.

"Во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты. Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", – сказано в заявлении.

СБУ призывает бывших чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев, "а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства".

Напомним, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью изданию The Central Banker заявила, что МВФ следует МВФ "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка.

По мнению Гонтаревой, без серьезного давления со стороны МВФ президент Зеленский скорее всего назначит главой НБУ человека из окружения олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

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