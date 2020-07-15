МВФ призвал Зеленского сохранить независимость Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призвала сохранить независимость Национального банка Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему", - говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Георгиева отметила, что политика Нацбанка заслуживала доверия, способствовала стабилизации экономики Украины

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвал президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики - это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", - заявила директор- распорядитель МВФ.

Как сообщалось ранее, президент Украины, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, - обсуждалось продолжение активного сотрудничества.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

