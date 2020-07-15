Зеленский рассматривает 9 кандидатов на должность главы НБУ, – СМИ

Президент Владимир Зеленский рассматривает в кандидаты на должность главы Национального банка Украины 9 претендентов.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По данным источников издания, это Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas; Владимир Лавренчук, экс-глава "Райффайзен Банка Аваль"; Дмитрий Сологуб; Андрей Кириленко - профессор финансов Кембриджского Университета; Сергей Гуриев, который живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.

Также рассматриваются кандидаты: Кирилл Шевченко, глав "Укргазбанка"; Сергей Круглик, экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова-Игоря Соркина; Богдан Данилишин, действующий глава Совета НБУ.

Еще один кандидат из Совета НБУ - Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.

Как сообщалось ранее, президент Украины, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, - обсуждалось продолжение активного сотрудничества.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки