Зеленский рассматривает 9 кандидатов на должность главы НБУ, – СМИ

Президент Владимир Зеленский рассматривает в кандидаты на должность главы Национального банка Украины 9 претендентов.
Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.
По данным источников издания, это Юрий Городниченко, профессор экономики университета Бэркли (США), лучший молодой экономист мира по версии авторитетного рейтинга Repec Ideas; Владимир Лавренчук, экс-глава "Райффайзен Банка Аваль"; Дмитрий Сологуб; Андрей Кириленко - профессор финансов Кембриджского Университета; Сергей Гуриев, который живет и работает во Франции, до недавнего времени был главным экономистом ЕБРР.
Также рассматриваются кандидаты: Кирилл Шевченко, глав "Укргазбанка"; Сергей Круглик, экс-руководитель международного департамента в НБУ времен Сергея Арбузова-Игоря Соркина; Богдан Данилишин, действующий глава Совета НБУ.
Еще один кандидат из Совета НБУ - Елена Щербакова. До прихода команды Гонтаревой Щербакова долгое время работала на топ-позициях в Нацбанке, входила в правление регулятора.
Как сообщалось ранее, президент Украины, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, - обсуждалось продолжение активного сотрудничества.
Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.
Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.
На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.
До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.
Думка про невігластво лідерів бідних країн як причинy їх занепаду є абсолютно хибною.
Я стверджую, що саме тому закінчуються невдачею, здавалось би, абсолютно бездоганні поради в рамках візії видатних економістів, Вашинґтонського консенсусу, програм МВФ в Україні або програми технічної допомоги та інституційного розвитку Світового банку. Політичні лідери України, які перебувають при владі, лише використовують авторитет, ресурси та кредити іноземних фахівців та інституцій переважно на свою користь, а не на користь країни. Інколи, звичайно, інтереси держави збігаються з інтересами керівної еліти, але такі епізоди - виняток, а не правило.
У рамках наведеної концепції дам пораду міжнародним фінансовим організаціям, а також ЄС і США стосовно їхньої допомоги країнам, що розвиваються, тобто країнам з екстрактивними політичними й економічними інститутами, до яких належить і Україна:
• не варто надавати кредити бідним державам - варто кредитувати лише малий та середній бізнес y цих країнах та підприємства, які займаються розвитком соціально-економічної інфраструктури, до того ж переважно приватної форми власності;
• не варто надавати технічну допомогу бідним державам - варто надавати технічну допомогу неурядовим організаціям, інститутам громадянського суспільства та іншим інститутам, які провокують творчу деструкцію. 143 Десятки мільярдів доларів кредитів та мільярди доларів технічної допомоги, які отримала Україна за 28 років, булo бездарно використанo (це в кращому випадку), значна їх частина пішла в приватні кишені корупційних керівних еліт, на цементування їхньої влади! Повернення цих кредитів разом з відсотками тільки посилює бідність та соціальну несправедливість. Бідні держави нездатні конвертувати державні кредити та технічну допомогу в економічне зростання та соціальний розвиток. Ба більше: вони використовують їх для посилення тиранії статус-кво.
Якщо від загальних рекомендацій Заходу перейти до практичних дій, то спочатку варто критично оцінити саму технологію цієї допомоги Україні. Отже, як Захід зараз допомагає Україні? Такі міжнародні організації, як МВФ, Світовий банк, ЄС, а також США надають кредити уряду України (гроші надходять до державного бюджету) і НБУ (гроші ідуть в міжнародні резерви) під зобов'язання української влади здійснити дуже конкретні дії (реформи). Наприклад, створити антикорупційний суд, докапіталізувати комерційні банки, модернізувати українські школи, зробити діяльність Нафтогазу прозорою і прибутковою та ін. Таких зобов'язань українська влада брала раніше, і бере зараз, сотні! Я не жартую - сотні. Більшість вимог Заходу (не всі) правильні й корисні саме для українців. Наголошую: для українців, а не для влади. Тому українська влада укладає угоду, отримує перший 144 транш - 10-20 %, а далі просто порушує умови угоди із Заходом і кредитна угода розривається. Починаються переговори про нову… Як правило, вибірка коштів за такими угодами не перевищує 20-30 %! Другою причиною розриву угод є інституційна слабкість влади (нема професійних кадрів) і корупція (намагання чиновників мати відкат з кожного отриманого і витраченого долара).
На щастя, Захід має структури, які спрямовують кредити не в бюджет уряду України або до резервів НБУ, а в комерційні структури (державні і приватні) України. Дійсно, ****, МФК, ЄІБ надають кредити українським підприємствам і банкам. Але ці структури ставлять умовою своєї діяльності (розмір і кількість наданих кредитів) виконання угод з МВФ і ЄС. Коло замикається! Я оцінюю коефіцієнт корисної дії цих інституцій 20-30 %! Щоб краще зрозуміти гостроту проблеми, наведу такі факти. Наприкінці 1993 р. я почав працювати в **** на посаді виконавчого директора. Добре пам'ятаю перший проект банку в Україні - модернізація аеропорту Бориспіль (приблизно 10 млн дол.), а також мій останній проект в **** в 1996 р. - кредитна лінія для малого і середнього бізнесу, спочатку на 100, а з часом ще на 200 млн євро! Вже тоді **** виходив на щорічне фінансування проектів в Україні на суму приблизно один млрд дол. У наш час фінансування банком всіх проектів значно менше - приблизно 0,7 млрд євро на рік! І це в умовах збільшення капіталу банку втричі. Можу довести, 145 що можливості (потенціал) міжнародних фінансових організацій щодо проектного фінансування в Україні є на рівні 10 млрд дол. щороку! **** - приблизно 3 млрд дол., МФК - 2, ЄІБ - 5 млрд. Останній переважно фінансує великі інфраструктурні проекти. Тільки використання можливостей цих інституцій може забезпечити Україні темпи економічного зростання на 8-9 %! Українці нарешті мають розпочати боротьбу за гроші! У кого гроші - у того і влада! Моя ідея полягає у новому порядку руху західних кредитів і грантів, які гарантовано дійдуть до правильних українських партнерів - малого і середнього бізнесу, талановитих і креативних науковців, діячів культури і освіти, які створюють додатковi економічнi, наукові й культурнi цінності. Як тільки звичайні, але працьовиті й енергійні українці отримають гроші, в Україні з'явиться правильна влада. Здається, і керівництво ЄС це зрозуміло. Але, на жаль, Захід продовжує вірити у можливість змін української влади на краще, і тому продовжує будувати плани фінансової допомоги Україні за участi державних структур. Це помилка. Владу в Україні неможливо реформувати швидко, тобто зміни на краще можливі лише у перспективі. Принаймні українці зараз це не можуть зробити!
Тому фінансова допомога Заходу має надходити в Україну до українців без участі державних інституцій!
Кредити - малому, а з часом і середньому, бізнесу, до того ж за кредитними ставками, як 146 в країнах Центральної і Східної Європи. Гранти - талановитим, креативним, енергійним діячам культури, науки, освіти та інститутам громадянського суспільства. Кредити малому і середньому бізнесу мають бути організовані через кредитні лінії на загальну суму приблизно 3 млрд дол. провідним приватним українським банкам (очевидно без російського капіталу). Вказані банки мають надавати кредити малому бізнесу на суму від 10 тис. дол. до 1 млн дол. на термін до 5 років за ставками лібор + 3 %.
Гранти на загальну суму 2 млрд дол. мають бути надані тисячам українськиx науковців та діячам культури і освіти, зокрема на створення нових та розвиток вже діючих приватних та громадських інституцій (інституційний розвиток суспільства).
..экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании(!) главы Совета Богдана Данилишина согласовывать(!) назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
