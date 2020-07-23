МАУ запускает рейсы в Хорватию, Черногорию и Албанию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начинает продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании от $250 в обе стороны с учетом ручной клади и одного места багажа весом до 23 кг.

МАУ планирует выполнять рейсы по маршруту Киев-Тирана с 24 июля по 11 сентября по вторника и пятницам.

"На сегодняшний день украинским туристам разрешается свободный въезд на территорию Албании, даже без прохождения ПЦР-теста", - отметили в МАУ.

Рейсы по маршруту Киев-Тиват МАУ планирует выполнять рейсы по воскресеньям с 26 июля по 4 октября, а с 30 июля по 17 сентября также и по четвергам.

С 30 июля 2020 года по 17 сентября 2020 года добавляется еще один рейс, который будет выполняться каждый четверг, в 12:10

"С 8 июля украинские туристы могут свободно, без прохождения ПЦР-теста, пересекать границы Черногории", - отметила авиакомпания.

Рейсы по маршруту Киев-Сплит МАУ планирует осуществлять по субботам в период с 18 июля по 26 сентября текущего года.

"Сегодня туристы из Украины могут пересекать границу Хорватии без 14-дневной самоизоляции по нескольким условиям: наличие отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позднее 48 часов; забронированный пакет услуг (перелет, жилье, страхование)", - отмечают в МАУ.

Как писал БизнесЦензор, Черногория отменила требование о сдаче теста на коронавирус для граждан Украины.

Границы для украинских туристов к настоящему времени открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Совет ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуации на их территории.

Согласно решению, с 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для резидентов следующих третьих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай. В случае последнего - при условии взаимной отмены ограничений.

Никакой новой страны в список "безопасных" ЕС решил не добавлять. Украина продолжает находится в списке стран, из которых запрещен възед в Евросоюз.

При этом из списка изъяли Сербию и Черногорию, жителям которых разрешался въезд с 1 по 15 июля, в то время как Еврокомиссия предлагала включить в перечень безопасных все балканские страны.