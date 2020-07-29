Совет НБУ перенес заседание по кадровым вопросам

Внеочередное заседание Совета Национального банка Украины (НБУ), запланированное на 29 июля, перенесено на 31 июля.

Об этом сообщил член Совета Виталий Шапран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, причины переноса заседания ему не известны.

Как сообщалось, ранее Шапран отмечал, что Совет НБУ на внеочередном заседании планирует рассмотреть кадровые вопросы.

Член Совета НБУ Виктор Козюк уточнял, что, по его информации, Совет рассмотрит ситуацию, сложившуюся с восстановлением судом в должности экс-замглавы НБУ Бориса Приходько, который в настоящее время является народным депутатом.

Козюк уточнял, что не располагает конкретной информацией относительного того, будут ли рассматриваться кадровые вопросы на внеочередном заседании Совета относительно кого-либо из действующих членов правления центробанка.

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На прошлом внеочередном заседании 22 июля Совет НБУ по представлению нового главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко решил назначить на должность замглавы НБУ экс-замминистра финансов Юрия Гелетия, который входил в набсовет "Укргазбанка", возглавляемого Шевченко.

Кроме того, Совет НБУ уволил замглавы НБУ Олега Чурия в связи с истечением срока полномочий.

Шестой апелляционный админсуд июля отказался удовлетворить апелляционные жалобы НБУ и Минюста и оставил без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 2015 года, которым было признано противоправным и отменено увольнение Бориса Приходько с должности заместителя главы НБУ.

Сейчас Борис Приходько является нардепом, входит в группу "Доверие" (был избран по мажоритарному округу №210 в Черниговской области).

Напомним, директор казначейства "Ощадбанка" Приходько был назначен первым заместителем главы Нацбанка в декабре 2012 года - за несколько дней до ухода главы НБУ Сергея Арбузова на должность первого вице-премьера. В марте 2014 года Приходько был переведен на должность замглавы НБУ. В октябре того же года он был уволен из НБУ в рамках люстрации, однако оспорил это решение в суде.

В конце июля 2014 года Приходько был задержан: Генпрокуратура обвиняла его в том, что в феврале 2014 года по предварительному сговору с группой лиц под руководством Сергея Курченко (бизнесмен, глава наблюдательного совета и собственник "ВЕТЭК", объявлен Генпрокуратурой в международный розыск 23 апреля 2014 года) он участвовал в завладении имуществом ЗАО "Аграрный фонд" на сумму более 2 млрд грн в ходе операций с облигациями внутреннего государственного займа.

В декабре 2014 года Приходько был освобожден из-под ареста, а в июле 2015 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении него и экс-главы правления ЗАО "Аграрный фонд" Александра Кирюка, однако в октябре 2016 года суд отправил этот документ на доработку.