Кабмин сохранил прогноз падения экономики на 4,8%, – Шмыгаль

Кабинет министров сохраняет прогноз падения ВВП Украины в 2020 году на 4,8% с дельнейшим восстановлением на 4,6% в 2021-2022 годах.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Наш базовый прогноз остается неизменным – это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году… При этом, начиная с 2021 года, правительство закладывает среднегодовой рост ВВП на 4,6% в последующие годы", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что Кабмин на сегодняшнем заседании утвердил макропрогноз на 2021-2023 годы, который ляжет в основу госбюджета на 2021 год.

"Минимальная зарплата на следующий 2021 год по прогнозам составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили, 6000 на начало года и 6500 во втором полугодии. В 2022 году – это 6700, в 2023 – 7200 грн. Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики", – уточнил премьер.

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Как сообщалось, согласно обновленному прогнозу НБУ, украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

В апреле Национальный банк ожидал снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы.

Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в своем апрельском Всемирном экономическом прогнозе.