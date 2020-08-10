Amazon может превратить опустевшие американские ТРЦ в свои склады

Крупнейший в США владелец торговых центров – Simon Property Group Inc. – обсуждал с Amazon.com Inc. возможность превращения площадей, освобождаемых обанкротившимися сетями универмагов, в распределительные хабы интернет-ритейлера.

По словам источников газеты, речь идет о площадях, которые ранее занимали или занимают до сих пор J.C. Penney Co. и Sears Holdings Corp. Обе сети универмагов объявили о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и проводят реорганизацию, предусматривающую закрытие десятков торговых центров по всей стране.

Simon Property является владельцем 63 моллов, где якорным арендатором является J.C. Penney, и 11 моллов, где работает Sears.

Собеседники издания уточнили, что пока неясно, о каком именно количестве торговых центров идет речь в переговорах Simon Property и Amazon.

Как отмечает издание, переговоры двух компаний отражают пересечение ключевых трендов, которые были очевидны еще до пандемии коронавируса и усилились в ходе текущего кризиса: снижение посещаемости торговых центров и бум в сфере электронной коммерции.

В последние годы традиционные магазины испытывают серьезные трудности в связи с тем, что все больше покупателей предпочитает делать покупки онлайн. Распространение коронавируса, которое вынудило торговые центры временно закрыть свои двери для покупателей, усугубило ситуацию.

Тем временем Amazon столкнулась с резким ростом спроса на ее услуги в период локдаунов и, несмотря на возникшие в результате COVID-19 логистические проблемы, завершила второй квартал с рекордной прибылью.

Ранее Amazon заявляла, что намерена увеличить число распределительных центров, расположенных рядом с населенными пунктами, чтобы ускорить доставку, и сделка с Simon Property соответствовала бы этим планам, отмечают эксперты.

Акции Amazon с начала года подорожали на 71%.