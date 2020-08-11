В Украине за сутки обнаружено 1158 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 11 августа обнаружено 1158 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 83115. Из них летальных случаев – 1951, случаев выздоровления – 44934, продолжают болеть – 36230, подозрения на коронавирус у 138695 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 11142, Киеве – 9687, Ривненской области – 7018, Черновицкой области – 6867, Ивано-Франковской области – 5911.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 10 августа обнаружено 1008 новых случаев коронавируса.

В Украине несколько дней подряд фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.