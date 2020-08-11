Польский суд отказался выпустить бывшего главу "Укравтодора" под залог

Бывший министр транспорта Польши и бывший исполняющий обязанности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак не сможет выйти из-под стражи.

Такое решение во вторник, 11 августа, принял окружной суд в Варшаве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Жалобу на арест защита Славомира Новака подала в конце июля. Он подозревается, в частности, в создании коррупционных схем с дорожными тендерами в Украине.

"На данный момент наш клиент остается под стражей", – сообщил защитник обвиняемого Антони Каня-Сенявский.

По словам юриста, суд аргументировал это, в частности, опасением обмана и суровым наказанием, грозящим Новаку.

Адвокат подчеркнул, что защита ходатайствовала о применении других мер пресечения, таких как личное поручительство, имущественное поручительство, запрет на выезд из страны или полицейский надзор.

"Было 17 поручителей, заслуживающих доверия людей из мира науки, политики, культуры", – сказал адвокат.

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Как сообщалось, Варшавский районный суд в июле избрал меру пресечения для Новака и еще одного подозреваемого по этому делу в виде содержания под стражей сроком три месяца.

Напомним, 20 июля бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак был задержан польскими властями по подозрению в коррупции и организации преступной группировки. В тот же день НАБУ провело обыски по этому делу в компании Onur Group Ukraine, а глава группы Эмре Караахметоглу дал показания по делу, отрицая свою вину.

Новака подозревают в вымогательстве в обмен на предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений, на территории Польши.

По данным следствия, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и вынуждал подрядчиков "Укравтодора" пополнять их уставный капитал или покупать польские фирмы по завышенной стоимости.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и.о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 года Кабмин Украины уволил Новака с должности.