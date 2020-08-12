Скандальный суд разрешил строительство еще одной высотки в центре Киева

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил приказ Государственной архитектурно-строительной инспекции от 14 ноября 2019 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ на объекте "Строительство жилого дома на ул. Гоголевская, 32-В в Шевченковском районе города Киева".

Об этом свидетельствует решение судьи ОАСК Ирины Васильченко от 7 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд также обязал ГАСИ восстановить в Едином реестре документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, данные о выдаче указанного разрешения.

Это разрешение было выдано 16 августа 2019 год заказчику строительства – ПАО "Авиакомпания "ВИТА".

Компания с 2003 года является пользователем участка 0,22 га на ул. Гоголевская, 32-В соответствии с договором аренды. Участок предоставлен фирме для строительства жилого дома. Участок находится в пределах центрального исторического ареала Киева и в пределах памятника истории местного значения "Горка Обсерваторная, Х-ХХ вв.".

В феврале 2013 года Департамент градостроительства КГГА выдал компании градостроительные условия и ограничения для проектирования жилого дома на ул. Гоголевской, 32-В. А в августе 2019 года ГАСИ выдала фирме разрешение на строительство.

Впрочем, в ноябре 2019 гоад Госархстройинспекция по результатам проверки аннулировала выданные компании градостроительные условия и ограничения, поскольку застройка противоречит функциональному назначению участка: согласно действующему Генплану – это территория общественных зданий и сооружений, а не жилой застройки.

В результате отмены действия градостроительных условий и ограничений инспектор ГАСИ 14 ноября 2019 года также издал решение об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ на ул. Гоголевской, 32-В.

"Авиакомпания "ВИТА" обжаловала это решение ГАСИ в суде, который 7 августа этот иск удовлетворил. Судья Васильченко пришла к выводу, что размещение жилого дома на территории, которая по функциональному назначению относится к общественных зданий и сооружений, в полной мере соответствует положениям действующего Генерального плана Киева.

Представители ГАСИ отзыва на этот иск не предоставили, в суд не явились. Суд отметил, что это может быть квалифицировано как признание иска. Как известно, с марта этого года продолжается реформа ГАСИ.

Напомним, 4 декабря 2019 года во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за ее отставку тогдашняя министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что с ней начали борьбу из-за аннулирования разрешений на строительные работы на некоторых объектах в Киеве. По словам Бабак, давление на нее началось после отмены разрешений на строительство на объектах по ул. Ольшанской, 2-Б и Гоголевской, 32-В в Киеве.

В обоих случаях ГАСИ установила несоответствие намерений застройки Генплану Киева. Эти разрешения были выданы в августе-сентябре 2019 года, когда Госархстройинспекцию возглавлял Сергей Кузьмин, связанный с теневым "смотрящим" по ГАСИ Юрием Горовым.

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Как сообщалось, 2 июня ОАСК также отменил решение ГАСИ об аннулировании разрешения на застройку по ул. Ольшанской, 2-Б, которую ведет ООО "МК 8" с орбиты Андрея Вавриша, бывшего заместителя директора Департамента градостроительства КГГА (2010-2015), а ныне – девелопера Saga Development.

По состоянию на первый квартал 2020 года, владельцами ОАО "Авиакомпания "ВИТА" поровну выступают ООО "Мангус" и Александр Байдацкий из Винницкой области. Владельцем ООО "Мангус" указан Александр Карпьяк из Макеевки, который также является руководителем ООО "Дисбуд", конечным совладельцем которого является основатель и управляющий партнер девелоперской компании DIM Group Александр Насиковский. Его брат Андрей Насиковский был одним из подозреваемых по делу об избиении Татьяны Черновол.