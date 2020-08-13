В Украине за сутки обнаружено 1592 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 13 августа обнаружено 1592 новых случая коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса составляет 86140, из них 1992 – летальных.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 11474, Киеве – 10002, Ривненской области – 7206, Черновицкой области – 7110, Ивано-Франковской области.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине уже неделю фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. По состоянию на утро 12 августа обнаружено 1433 новых случая коронавируса.

По состоянию на утро 11 августа в Украине за сутки было обнаружено 1158 новых случаев коронавируса.

По состоянию на утро 8 августа в Украине за сутки обнаружено 1489 новы случаев коронавируса.

В Украине за сутки по состоянию на утром 7 августа зафиксировано 1453 новых случаев коронавируса. По состоянию на 6 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что было новым суточным рекордом.

5 августа в Украине был установлен предыдущий антирекорд заболеваемости: за сутки было обнаружено 1271 новых случаев коронавируса.