Курс гривни будет двигаться в обе стороны, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, соответственно, курс гривни будет двигаться в обе стороны.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор.

"Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривня будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел", – сказал он.

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков. "Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался", – уточнил он.

"Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков – это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять", – подчеркнул Сологуб.

Комментируя ослабление гривни на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 – ИФ), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

"Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объёмы изменений не такие большие", – отметил он.

Как сообщал БизнесЦензор, НБУ не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия, заявил глава регулятора Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160 млн для сглаживания валютных колебаний.

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$.

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.