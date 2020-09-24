БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 224 18

Курс гривни будет двигаться в обе стороны, – замглавы НБУ

Курс гривни будет двигаться в обе стороны, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины продолжает придерживаться политики плавающего валютного курса, соответственно, курс гривни будет двигаться в обе стороны.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор.

"Возвращаясь к ситуации с рынком, я думаю, что она чисто тактическая и люди домысливают. Моя позиция остается в том, что мы придерживаемся плавающего валютного курса, и гривня будет двигаться в обе стороны. Если я увижу, что по каким-то причинам это не происходит, вы об этом первые узнаете, я же Twitter не зря завел", – сказал он.

Сологуб добавил, что изменение тактики НБУ на межбанковском валютном рынке, вероятно, связаны с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков. "Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался", – уточнил он.

"Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков – это очень важная позиция, работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять", – подчеркнул Сологуб.

Комментируя ослабление гривни на межбанке на протяжении 12 дней (с 29 августа по 15 сентября, с 27,555 грн/$1 до 28,105 грн/$1 – ИФ), замглавы НБУ подчеркнул, что в данном случае стоит смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

"Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объёмы изменений не такие большие", – отметил он.

Как сообщал БизнесЦензор, НБУ не менял валютную политику плавающего курса и не планирует искусственно сдерживать укрепление гривни, если для этого сложатся рыночные условия, заявил глава регулятора Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины с 14 сентября продал на межбанковском валютном рынке $160 млн для сглаживания валютных колебаний.

На минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$.

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

гривня (1636) курс (1592) НБУ (9517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Очень глубокий, аналитический прогноз, достойный выпускников Трускавецкой академии...
показати весь коментар
24.09.2020 15:14 Відповісти
+5
Курс гривни будет двигаться в обе стороны - одновременно и в турборежиме
показати весь коментар
24.09.2020 12:30 Відповісти
+1
Что за фрикции в нашей економике с помощью гривни?
показати весь коментар
24.09.2020 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что за фрикции в нашей економике с помощью гривни?
показати весь коментар
24.09.2020 12:15 Відповісти
Курс гривни будет двигаться в обе стороны - одновременно и в турборежиме
показати весь коментар
24.09.2020 12:30 Відповісти
Главное знать, когда и куда. И не сомневаюсь, что есть те, кто знает.
показати весь коментар
24.09.2020 16:57 Відповісти
Сторона у них как правило одна. По направлению инкассаторских машин в сторону монетного двора. Их поток как правило резко коррелирует не только с курсом бакса но и с ценами... есть такая норотная примета. Ваш Кэп.
показати весь коментар
24.09.2020 17:17 Відповісти
Туда сюда абратно. О Боже как пріятно!
показати весь коментар
24.09.2020 22:32 Відповісти
Як Волчкова в шпагаті, а "проміжок" накриє фінансову систему.
показати весь коментар
24.09.2020 14:12 Відповісти
Очень глубокий, аналитический прогноз, достойный выпускников Трускавецкой академии...
показати весь коментар
24.09.2020 15:14 Відповісти
раз, туда-обратно, тебе и мне приятно
показати весь коментар
24.09.2020 15:33 Відповісти
"Двє шагі налєво, двє шагі направо"
показати весь коментар
24.09.2020 16:17 Відповісти
Все верно сказано, в обе стороны. Сначала в сторону 30, а потом 35. Если снова всех запрут по домах, будет новая революция и гривны не станет совсем. Да здравствует НБУ, региональные филиал ФРС с урезанными функциями. Кому-то не нужно сбрасывать долларовую инфляцию.
показати весь коментар
24.09.2020 18:50 Відповісти
28,2-28,5, потім 27,5-29, через день 26,7-30. Отак він буде рухатись в обидві сторони?)
показати весь коментар
24.09.2020 20:47 Відповісти
спекулянты во власти знают, куда будет двигаться курс наперед и будут этим пользоваться, чтобы обогатится, только последствия для страны будут фатальные - нищета и кризис, бандитизм, падение всего уровня жизни и нравственный упадок и т.д. А этим гнидам олигархам и их политикам насрать на все и это люди не имеющие никакой морали - чистые гниды без капли совести и закон в их руках и им ничего не будет. Олигархов и мафию нужно валить.
показати весь коментар
24.09.2020 21:11 Відповісти
прям Эйнштейн
показати весь коментар
24.09.2020 23:28 Відповісти
Прочитала заголовок... зависла... довго думала...
показати весь коментар
24.09.2020 23:51 Відповісти
Главное волатильность вовремя хеджировать деривативами
показати весь коментар
25.09.2020 02:17 Відповісти
"Курс гривни будет двигаться в обе стороны, - замглавы НБУ" - пока постоянно движется в одну сторону. Когда двинется в другую?
показати весь коментар
25.09.2020 09:33 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
показати весь коментар
25.09.2020 09:41 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 