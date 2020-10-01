Fitch присвоил рейтинг новым евробондам "Метинвеста" Ахметова на $333 миллиона

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило новым еврооблигациям горно-металлургической группы "Метинвест" на общую сумму $333 млн со ставкой 7,65% со сроком погашения в 2027 году финальный рейтинг "ВB-".

Как отмечается в пресс-релизе агентства, новые облигации имеют одинаковый рейтинг с существующими приоритетными необеспеченными облигациями "Метинвеста", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Агентство напоминает, что вырученные средства используются компанией для завершения тендера на покупку существующих облигаций с погашением в 2021 и 2023 годах.

Также поясняется, что для того, чтобы "Метинвест" сохранил свой долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") на два уровня выше странового потолка Украины "B", покрытие обслуживания долга в твердой валюте должно оставаться устойчиво выше 1,5x на 18-месячной скользящей основе.

Как сообщалось, Metinvest B.V. выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн и евробонды-2023 на общую сумму $504,52 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема заявок 28 сентября) приняты заявки на выкуп данных облигаций на сумму $193,23 млн.

Общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,24 млн.

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"Метинвест" 17 сентября провел размещение 7-летних еврооблигаций объемом $333 млн с доходностью 7,65%, часть средств от которых будут направлены на выкуп еврооблигаций-2021 и 2023. Спрос на новые еврооблигации превысил $1,6 млрд.

Размещению новых еврооблигаций предшествовало предложение о выкупе еврооблигаций 2021 и 2023 на сумму до $320 млн. Объем выкупа еврооблигаций-2023 был ограничен условием оставить в обращении бумаги в объеме не менее $300 млн.

Напомним, в октябре 2019 года группа "Метинвест" провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.