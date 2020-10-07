Всемирный Банк прогнозирует падение ВВП Украины на 5,5%

Украинская экономика вошла в коронакризис более сильной и подготовленной благодаря взвешенной монетарной и фискальной политикам в течение предыдущих лет, потому падение ВВП в этом году в стране ожидается меньшим, чем во многих странах региона – на уровне 5,5%, отмечает Всемирный банк (ВБ).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Однако, по нашим оценкам, восстановление экономического роста будет умеренным - 1,5% в 2021-м и 3,1% в 2022-м годах на фоне замедления темпов внедрения структурных реформ", – говорится в Обзоре экономики Европы и Центральной Азии "COVID-19 и человеческий капитал".

По сравнению с июньским обзором, прогноз спада ВВП Украины ухудшен на 2 процентных пункта, на 2021 год – на 1,5 п.п.

"Критически важно скорейшее внедрение мер государственной политики, направленных на повышение инвестиций и сохранение макроэкономической стабильности", – подчеркнул банк.

ВБ уточнил, что согласно негативному сценарию рост ВВП Украины в следующем году может бать еще меньшим – всего 1%.

Как сообщал БизнесЦензор, Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз сокращения реального ВВП Украины в 2020 году - до 5,5%, в следующем году его рост составит 3%.

Как сообщалось, ранее Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11,4% , падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.

Как сообщалось, аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад на 4% в Украине в 2020 году при среднегодовой инфляции 2,6% (на конец года – 3,5%) с резким ростом профицита текущего счета платежного баланса до 5,7% ВВП.

Инвесткомпания Dragon Capital улучшила свой прогноз падения экономики Украины в 2020 году с -7,2% ВВП до -5,5% ВВП, заявил глава компании Томаш Фиала.