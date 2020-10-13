Печерский суд решил закрыть дело против Злочевского

Печерский районный суд Киева принял решение закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора сообщает БизнесЦензор.

"1 октября следственным судьей Печерского райсуда вынесено решение, которым Генеральный прокурор обязан рассмотреть ходатайство адвоката в рамках уголовного производства в отношении Злочевского и по результатам рассмотрения отменить постановление Национального антикоррупционного бюро Украины о возобновлении досудебного расследования. Также прокурор обязан предпринять меры по его закрытию", – сказано в сообщении.

"Указанное решение суда ни в Офис Генерального прокурора, ни к Специализированной антикоррупционной прокуратуры не поступало, о его существовании стало известно 12 октября 2020 по результатам мониторинга Единого государственного реестра судебных решений", – подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Также Офисом Генпрокурора решается вопрос об обращении в Высший Совет правосудия с жалобой о совершении дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского суда.

Как сообщал БизнесЦензор, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Бывший министр экологии и природных ресурсов времен Януковича, владелец крупной газовой компании Burisma Group Николай Злочевский 11 августа объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому, свидетельствует информация на сайте МВД.

Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение). Мера пресечения к нему не применялась.

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Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

1 июля детективы НАБУ сообщили бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николаю Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в его отношении.