Иск Суркисов к "Приватбанку" на 1 миллиард направили в Печерский суд

Большая палата Верховного суда (ВС) передала в Печерский районный суд Киева дело по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с "Приватбанком" лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле АО КБ "ПриватБанк" и фактически предупредил выбытие еще 28 млрд грн по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранение этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело", – заявила генпрокурор.

Как пояснил информированный источник агентства, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка", подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Источник утверждает, что представители Суркисов подали ходатайство о переводе дела в Печерский райсуд до публикации текста решения суда, тогда как "Приватбанк" подал заявление об отсутствии оснований такого направления через несколько дней после его публикации.

Он также пояснил, что когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Источник добавил, что пока информации о дате заседания нет.

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Как сообщалось, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и "Приватбанка", отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

В то же время суд пришел к выводу, что рассмотрение части исковых требований отнесено к юрисдикции гражданских судов и истцы могут обратиться к Верховному Суду с заявлением о направлении дела на новое рассмотрение в гражданском суде.

Напомним, тот же Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил офшорным компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Сейчас это решение приостановлено Верховным Судом до окончания кассационного производства по делу.

В ходе рассмотрения дела в Печерском суде министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции, а государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Для Нацбанка, Кабмина и "Приватбанка" важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.