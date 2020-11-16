Молочный холдинг "Милкиленд" получил 29 миллионов евро убытка

Молочная группа "Милкиленд" с активами в Украине и РФ, завершила январь-сентябрь 2020 года с чистым убытком 29,03 млн евро, что в 2,5 раз больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Согласно отчету группы на Варшавской фондовой бирже, консолидированная выручка "Милкиленда" за девять месяцев 2020 года уменьшилась в 2,2 раза – до 43,98 млн евро в результате заметного падения российского сегмента бизнеса группы, передает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль группы за отчетный период снизилась в 2,1 раза – до 6,33 млн евро, операционный убыток – в два раза, до 9,46 млн евро.

Украина в отчетом периоде была для бизнеса "Милкиленд" крупнейшим географическим сегментом, обеспечив 59% выручки группы (рост на 19 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). При этом выручка сегмента снизилась на 33% до 26 млн евро, в основном, из-за снижения объемов продаж украинских дочерних компаний группы и снижения объемов экспорта.

На РФ пришлось 41% выручки группы в январе-сентябре 2020 года по сравнению с 57% за соответствующий период прошлого года. Выручка сегмента снизилась в три раза – до 17,97 млн евро, в основном за счет падения объемов продаж российских дочерних компаний группы.

Сегмент цельномолочной продукции была крупнейшим с точки зрения выручки, обеспечив 39% выручки за девять месяцев 2020 года (на 9 п.п. ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом выручка сегмента снизилась в 2,7 раза – до 17 млн евро на фоне более низких объемов продаж в России и Украине, частично компенсированных повышением курса основных операционных валют по отношению к евро.

Сегмент сыра и масла внес вклад в размере 32% общей выручки группы за январь-сентябрь 2020 года (около 31% за девять месяцев 2019 года). Выручка сегмента снизилась на 53% – до 14 млн евро за счет более низких объемов продаж во всех региональных подразделениях группы.

В сегменте "Ингредиенты" выручка снизилась примерно на 37% – до 13 млн евро, чему в основном способствовало снижение объемов экспортных продаж сухих молочных продуктов украинского производства. Сегмент сгенерировал 29% общей выручки группы в отчетном периоде по сравнению с 21% с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщалось, "Милкиленд", молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в 2019 году получила чистый убыток в размере 11,6 млн евро, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году.

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать более 1 млн тонн молока в год.

В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда".