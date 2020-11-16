Нацсовет назначил внеплановые проверки телеканалов Коломойского и Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверок 12 компаний медиагруппы "1+1 media" по вопросам, касающимся структуры собственности компаний.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета, проверки будут проведены в период с 26 ноября по 10 декабря.

"Национальному совету стало известно, что конечным бенефициарным владельцем Bolvik Ventures Ltd (ООО "Болвик Венчерз ЛТД") является гражданка Украины Марченко Оксана Михайловна. Однако в отчетной информации о структуре собственности этих компаний, которая была подана в Национальный совет в соответствии с частью второй статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", по состоянию на 31 декабря 2019 года владельцем Bolvik Ventures Ltd с долей 100% через Menealos Sazos указан Суркис Игорь Рахмильович", – сказано в сообщении.

Нацсовет считает, что в этом усматриваются признаки нарушений лицензиатами требований закона "О телевидении и радиовещании".

Проверки будут проведены на: ТРК "Студия 1+1", "Жиса", "ТВ Стимул", S-ТЕТ, "Алекс ТВ", "Кварц", "ТЕТ-Днепропетровск", телерадиокомпании "ТЕТ", ООО "Гравис-кино", ООО "Реал Истейт-ТВ", ООО "ДА ТВ+", а также ИРТК "ТОР".

Также регулятор обязал компании до 1 декабря предоставить обновленную информацию о структуре собственности и актуальные документы, подтверждающие принадлежность корпоративных прав иностранным юридическим или физическим лицам.

Кроме этого, Нацсовет, опираясь на результаты мониторинга соблюдения телерадиоорганизациями требований законодательства по освещению избирательной кампании, назначил внеплановые проверки девяти спутниковым и местным телекомпаниям, в том числе ZIK, "112 ТВ", "112 Украина" Newsone и "Наш".

Как отмечается на сайте регулятора, нарушения, допущенные этими вещателями, касаются в основном распространения материалов, содержащих скрытую предвыборную агитацию. Также на телеканалах "112 Украина" и Newsone было зафиксировано распространение агитационных материалов в день выборов, когда любая политическая агитация запрещена законом.

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Как сообщалось, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Эти офшорные компании традиционно связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

В свою очередь в "1+1 медиа".заявили, что жена лидера фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь!", кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко уже несколько лет владеет третью (33,33%) офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов группы. Однако затем юристы медиагруппы отозвали это заявление.

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.