БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
520 0

Суд отложил заседание для избрания меры пресечения Татарову по просьбе прокуратуры

Суд отложил заседание для избрания меры пресечения Татарову по просьбе прокуратуры

Высший антикоррупционный суд отложил слушание по ходатайству об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову на 12:30 понедельника, 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение принято по просьбе прокуроров, передает Интерфакс-Украина.

В суде уточнили, что прокуроры просили отложить слушание для определения новых прокуроров по делу, у которых будут полномочия.

Как сообщалось, ранее в НАБУ заявили, что в ночь на 24 декабря Офис генерального прокурора тайно передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в Службу безопасности Украины.

"Чтобы исключить избрании меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра. Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту", – заявили в НАБУ.

Читайте также: Фирма тестя заместителя главы Офиса Зеленского получила землю под застройку в Киеве

Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. Следствие ходатайствовало о содержании Татарова под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ. В САП обещали подать апелляцию на это решение.

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
НАБУ (1531) Антикорупційний суд ВАКС (738) Татаров Олег (56)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 