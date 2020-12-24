Суд отложил заседание для избрания меры пресечения Татарову по просьбе прокуратуры

Высший антикоррупционный суд отложил слушание по ходатайству об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову на 12:30 понедельника, 28 декабря.

Как сообщили в пресс-службе суда, такое решение принято по просьбе прокуроров, передает Интерфакс-Украина.

В суде уточнили, что прокуроры просили отложить слушание для определения новых прокуроров по делу, у которых будут полномочия.

Как сообщалось, ранее в НАБУ заявили, что в ночь на 24 декабря Офис генерального прокурора тайно передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в Службу безопасности Украины.

"Чтобы исключить избрании меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра. Поэтому, вместо защиты интересов государства, которое понесло убытки из-за действий подозреваемого, Офис генерального прокурора фактически встал на его личную защиту", – заявили в НАБУ.

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Как сообщалось, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины. Следствие ходатайствовало о содержании Татарова под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ. В САП обещали подать апелляцию на это решение.

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.