Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ в суде

Рожкова и Сологуб обжаловали выговор Совета НБУ в суде

Первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова и заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб подали в Окружной административный суд Киева иски об обжаловании выговора Совета НБУ о нарушении трудовой дисциплины.

"В указанных исках ОАСК просят признать противоправными и отменить решения Совета НБУ, датированные октябрем 2020 года, о предоставлении оценки действиям первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой и замглавы Дмитрия Сологуба. В то же время истцы просят суд признать противоправным и отменить решение Совета НБУ о нарушении ими трудовой дисциплины", – говорится в сообщении на сайте суда.

Указывается, что ОАСК решает вопрос об открытии производств по искам Рожковой и Сологуба к Совету НБУ.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.

догана (6) оскарження (19) Рожкова Катерина (267) Рада НБУ (150) Сологуб Дмитро (22)
