Суд обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении уголовного производства по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Тататова Национальному антикоррупционному бюро для дальнейшего расследования детективами.

Речь идет о решении от 13 января, которым генпрокурор обязан рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ, сообщает пресс-служба Бюро.

В решении ВАКС отмечается, что в рамках уголовного производства расследуется предоставление неправомерной выгоды должностному лицу народным депутатом Украины, а значит дело может быть расследовано только детективами НАБУ.

"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", – подчеркивается в сообщении

В НАБУ напомнили, что закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные Национальному бюро, другим органам досудебного расследования.

На основании решения ВАКС дректор Национального бюро по согласованию с и.о. руководителя САП обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства в отношении Татарова.

Кроме того, директор НАБУ направил ОГП постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам Национального бюро, учитывая положения статьи 216 УПК Украины. Однако, Генеральный прокурор указанные решения не выполняет.

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Как сообщалось, в конце декабря чиновник МВД времен Виктора Януковича, который в Офисе президента Зеленского курирует реформу правоохранительных органов, – Олег Татаров – избежал риска ареста после того, как прокуроры в суде отозвали ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Для этого адвокаты Татарова получили решение Печерского суда, на основании которого Офис генпрокурора решил передать расследование дела от НАБУ Службе безопасности Украины и сменил группу прокуроров по делу.

НАБУ обвиняет Татарова в организации взятки для фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа Максима Микитася, который пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего юриста. Тем временем в отношении самого Микитася новое дело открыло МВД, которое добилось его повторного ареста.