Заместитель главы Офиса Зеленского избежал ареста благодаря прокурорам (обновлено)

Прокуроры в суде заявили об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения замглавы Офиса президента Олегу Татарову в виде содержания под стражей с связи с возможной необоснованностью предъявленного подозрения.

В начале судебного заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в среду представитель обвинения озвучил заявление новой группы прокуроров с просьбой об отзыве ходатайства, передает Интерфакс-Украина.

"Отзываем ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... В настоящее время мы не можем утверждать, что подозрение было обоснованным", – сказал представитель стороны обвинения.

В заявлении прокуроров отмечается необходимость изучения материалов дела в полном объеме, на что у прокуроров не было времени после передачи дела из Национального антикоррупционного бюро Украины(НАБУ) в Службу безопасности Украины (СБУ) и смены группы процессуальных руководителей.

Защита Татарова в полной мере поддержала заявление прокуроров.

После рассмотрения заявления прокуроров Высший антикоррупционный суд его удовлетворил.

"Заявление... удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова", – говорится в определении суда.

Как сообщалось, Высший антикоррупционный суд отложил заседание по избранию меры пресечения Татарову до 30 декабря из-за неявки прокуроров на заседание.

Перед этим заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по делу Татарова от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов. НАБУ считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурнатов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.