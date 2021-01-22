Итоги недели: Проблемы с углем, банкротство "Фуршета" и падение промышленности

Главные новости экономики за неделю 18 - 22 января.

ФИНАНСЫ

Глава правления "Приватбанка" завершает работу на должности

Глава правления "Приватбанка" Петр Крумханзл 23 января завершает работу на должности в связи с истечением срока действия трехлетнего контракта. До назначения нового председателя правления по итогам конкурсного отбора исполняющей обязанности глаы банка будет Анна Самарина.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 12,3 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 12,33 млрд грн. При этом Минфин впервые за последние месяцы смог снизить ставку по самым коротким трехмесячным облигациям.

Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 18 по 22 января не покупал и не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее регулятор выкупил $20 млн. Тем временем, курс гривни несколько снизился с 28,0524 грн/$ в начале недели до 28,1648 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 22 января.

Нацбанк расширил возможности по проведению операций с валютой для физлиц

Нацбанк отменил ряд запретов на осуществление операций банков с физическими лицами-резидентами на условиях "форвард" и "своп". Кроме того, НБУ разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания.

Банки закрыли за год 868 отделений

Количество отделений украинских банков в 2020 году сократилось на 10,8% – до 7 134, свидетельствуют данные НБУ. В частности, "Ощадбанк" закрыл 490 отделений, а "Приватбанк" – 211.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение в промышленности в 2020 году оказалось крупнейшим за 5 лет, – Госстат

Промышленное производство в 2020 году сократилось на 5,2%, по сравнению с 2019 годом. По данным Госстата, это крупнейший спад промпроизводства с 2014-2015 годов.

Учетная ставка Нацбанка оказалась ниже прогноза инфляции

Нацбанк решил оставить учетную ставку на уровне 6% годовых, где она находится с 12 июня 2020 года. Как уточнил глава НБУ Кирилл Шевченко, инфляция превысит уровень учетной ставки уже в январе, достигнув 6,3% в годовом выражении. В дальнейшем НБУ ожидает ускорения инфляции до 7% в марте и 8% – в июне. В целом НБУ ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 6,5% до 7%.

Нацбанк оценил падение экономики Украины в 2020 году в 4,4%

Национальный банк оценил снижение реального ВВП Украины в 2020 году в 4,4%, тогда как предварительно НБУ прогнозировал снижение на 6%. В 2021 году Нацбанк прогонозирует рост экономики на 4,2% и на около 4% ежегодно – в 2022-2023 годах.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Кабмин опубликовал постановление о снижении цен на газ для населения на два месяца

Согласно опубликованному документу, Кабинет министров ограничил максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр на время карантина, но не дольше 31 марта.

Нацкомиссия снизит тарифы на распределение для 14 облгазов

Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов. Сижение коснется компаний и составило 5-30%, после окончательного утверждения решения тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

АМКУ открыл дело против шести компаний за завышение цен на газ для населения

Антимонопольный комитет начал расследование против компаний "Киевоблгаз сбыт", "Житомиргаз сбыт", "Черниговгаз сбыт", "Черкассыгаз сбыт", "Уманьгаз сбыт" и "КиевГазЭнерджи". По мнению АМКУ, эти поставщики устанавливали для населения завышенные цены на газ.

Кабмин и мэры договорились о мерах для сдерживания роста тарифов на тепло

Правительство и мэры крупнейших городов согласовали механизм, который позволит избежать повышения тарифов на централизованное отопление из-за роста цен на газ. Содержание механизма в Кабмине на раскрывают, указывая, что договоренности должны быть закреплены в отдельном меморандуме 25 января.

Ранее Ассоциация городов Украины предупредила, что без ограничения цен на газ для ТКЭ местные власти будут вынуждены повысить тарифы на централизованное отопление почти в полтора раза.

ВЛАСТЬ

Кабмин утвердил повышение зарплат бюджетникам

Кабинет министров утвердил новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений в связи с повышением минимальной зарплаты до 6000 грн с 1 января. В частности, должностной оклада работника первого тарифного разряда повышен с 2 225 до 2 670 грн.

США ввели санкции против судна для строительства "Северного потока-2"

США внесли в санкционный список трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также российскую компанию, которая указана в качестве владельца судна.

Перед этим от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом. Ранеес проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Кабмин Шмыгаля обошел правительство Гончарука по масштабу планов роста экономики

Кабинет министров представил проект Национальной экономической стратегии до 2030 года, которая призвана удвоить ВВП Украины за 10 лет. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в ближайшее время документ будет проходить публичное обсуждение.

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук называл целью работы нового состава Кабмина рост ВВП на 40% за пять лет. В январе 2020 года правительство Гончарука обнародовало свою стратегию развития экономики до 2024 года, однако уже в следуюзем месяце он ушел в отставку.

Шмыгаль анонсировал начало платной вакцинации от COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от COVID-19 в Украине на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией, которая, как ожидается, должна начаться в январе.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится только к лету.

Шмыгаль не видит оснований для своей отставки

Оснований для полной или частичной смены состава правительства Украины в ближайшее время нет, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин поручил передать Министерству энергетики "Укрэнерго", МГУ и "Оператора рынка"

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить передачу в управление Министерства энергетики госкомпаний "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка". В свою очередь Минэнерго передаст в управление Кабмину "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ.

И.о. министра энергетики Юрий Витренко также хотел перевести в подчинение Минэнерго "Укртранснафту", но это решение не поддержал правительственный комитет.

"Центрэнерго" запустило энергоблоки ТЭС на газе, ДТЭК начал импорт угля из Казахстана

В Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля на складах ТЭС, заявили в НЭК "Укрэнерго". По данным компании, запасы угля всех марок на ТЭС с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза, в том числе газового угля – в 7,5 раза.

Из-за нехватки основного топлива в период холодов "Центрэнерго" вынужденно запустило 6 энергоблоков с использованием газа. При этом "Центрэнерго" обвинило энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля.

При этом гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев заявил, что запуск блоков ТЭС на газе "экономически сегодня это абсолютно не обоснован". Он также сообщил, что в связи с нехваткой топлива ДТЭК начнет импорт угля из Казахстана и увеличит поставки топлива со своих шахт в России.

ДТЭК Ахметова получит 400 миллионов за возвращение шахт "Добропольеуголя" государству

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" выплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Рината Ахметова в рамках досрочного возвращения государству шахт, которые находились в аренде у частного холдинга до 2059 года. В такую сумму оценили приобретенное арендатором оборудование.

"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на февраль

"Газпром" забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на февраль в объеме 14,2 млн кубометров в сутки. Это позволит поддерживать транзит российского газа в Европу в объеме около 124,4 млн куб. м в сутки, что соответствует уровню января.

Нацкомиссия одобрила план развития системы передачи электроэнергии стоимостью 86 миллиардов

НКРЭКУ утвердила план развития системы передачи электроэнергии на 2021-2030 годы. Для реализации ключевых проектов, предусмотренных стратегией, необходимо около 67 млрд грн инвестиций, из которых 85% – за счет кредитных средств.

ТРАНСПОРТ

"Укравтодор" отдал 11 миллиардов на строительство моста в Кременчуге турецкой компании

"Укравтодор" определил победителем тендера на строительство Кременчугского моста турецкую компанию Dogus Insaat Ve Ticaret A.Ş. с предложением 11,25 млрд грн, что на 11% ниже ожидаемой стоимости работ. При этом компания будет и проектировать объект, и строить.

Благодаря ремонтам дорог завод Коломойского увеличил производство битума на 50%

Благодаря проведению активных дорожных работ производство битума на украинских НПЗ в 2020 году выросло на 50,3% – до 329,7 тыс. тонн. Почти весь объем обеспечил Кременчугский НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров (319 тыс. тонн).

В целом объем украинского рынка битума в 2020 году вырос на 84,6% и составил 1,19 млн тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимой Украины. При этом доля украинских НПЗ на рынке составила 27,6%, остальные 72,4% пришлось на импортные поставки.

"Укрзализныця" сократила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в 3 раза

"Укрзализныця" по итогам 2020 года перевезла в поездах дальнего следования 16 млн пассажиров, тогда как за 2019 год компания продала 53,36 млн билетов. Самым популярным направлением традиционно стал маршрут Киев - Харьков, здесь в прошлом году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

КОРПОРАЦИИ

Суд начал банкротство сети супермаркетов "Фуршет"

Суд начал процедуру банкротства ДП "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет" Игоря Баленко. Поставщики сети получили письмо о приостановке выплат. "Фуршет" – одна из старейших продуктовых сетей Украины, на пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов, по состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Сеть магазинов АТБ увеличила оборот в карантинный год до 150 миллиардов

"АТБ-Маркет", владеющее сетью магазинов "АТБ", по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн. В прошлом году компания открыла 127 новых магазинов, а их общее количество превысили 1,2 тыс.

Совладельцы "Новой почты" купили сервис для курьерской доставки

Основатели "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк приобрели курьерский сервис iPost, который был основан в 2016 году фактически является онлайн-платформой для курьеров и отправителей. Сумма сделки не разглашается.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+"

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

Этот же прокурор закрывал дело и в августе прошлого года, но Высший антикоррупционный суд решил возобновить расследование. На протяжении последних месяцев НАБУ призывало генпрокурора Ирину Венедиктову заменить прокурора Пономаренко, но она отказалась.