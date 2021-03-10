Рожкова обвинила Департамент коммуникаций Нацбанка в цензуре

Первая замглавы правления Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова обвинила руководство департамента коммуникаций Национального банка в цензуре.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мое интервью изданию "НВ" в оригинальном виде запретило публиковать руководство департамента коммуникаций Национального банка. Это очередной пример цензуры в НБУ, которая появилась с августа 2020 года после смены руководства Нацбанка и ряда кадровых изменений в ключевых департаментах", – написала она.

Также Рожкова сообщила, что сотрудники НБУ получают указания не приглашать ее на заседания комитета по вопросам наблюдения, а члены правления получают выговоры за ее комментарии СМИ.

После проведения интервью, по словам Рожковой, "появился приказ главы НБУ о том, что мне запрещено комментировать темы внутренней ситуации в НБУ, кадровой политики, сотрудничества с МВФ и так далее".

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.