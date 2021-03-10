Рожкова объяснила подачу иска об отмене решения Совета Нацбанка о недоверии

По мнению первой заместительницы главы правления Национального банка Украины Екатерины Рожковой, решение о недоверии ей и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу незаконно.

"Я считаю это решение несправедливым с точки зрения процедуры его принятия, потому что совет все-таки не имел таких полномочий. Мало того, например, такой меры как изъявление недоверия, ее даже нет… Вы можете применить какую-то меру воздействия, когда она у вас где-то есть, такого как изъявление недоверия у нас даже нет в законодательстве", – сообщила она в интервью изданию "Новое время".

Также Рожкова считает решение Совета НБУ не справедливым по форме, сути и по сути.

"Если мы говорим о независимом регуляторе, в рамках которого работают независимые члены правления, независимые директоры департаментов, с которыми за высказывание их точки зрения будут бороться методами времен застоя Советского Союза, объявлением недоверия или выговора… Я считаю, что это первый кирпич из стены независимости Нацбанка, который вытаскивается ", – подчеркнула заместительница глвы правления НБУ.

При этом она отметила, что суд отказал в удовлетворении иска Сологуба. По ее делу, суд примет решение в течение месяца.

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Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.