Кабмин продлил полномочия Госархстройинспекции

Постановление Кабинета министров №303 от 29 марта 2021 года, которым внесены изменения в некоторые постановления правительства об усовершенствовании деятельности органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, опубликовано в "Урядовом портале" 6 апреля.

Документ устанавливает, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) продолжает осуществлять полномочия и функции до завершения создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, документом внесены изменения в порядок наложения штрафов за правонарушения в сфере градостроительной деятельности, Порядок приемки в эксплуатацию.

Самые существенные новеллы касаются Порядка осуществления архитектурно-строительного контроля. В частности, приводится список подлежащих проверке вопросов, уточняется понятие "плановая и внеплановая проверки", вводится исчерпывающий перечень критериев, согласно оценке которых определяется периодичность проверок.

В частности, основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

представление субъектом градостроительства письменного заявления о проведении проверки объекта строительства или строительной продукции по его желанию;

необходимости проведения проверки достоверности данных, приведенных в уведомлении о начале выполнения подготовительных работ, сообщении о начале выполнения строительных работ, декларации о готовности объекта к эксплуатации, в течение трех месяцев со дня представления указанных документов;

выявления факта самовольного строительства объекта;

проверка выполнения субъектом градостроительства требований предписаний органов государственного архитектурно-строительного контроля;

требование главного инспектора строительного надзора ГИАГ о проведении проверки при наличии оснований, предусмотренных законом;

обращение физических или юридических лиц о нарушении субъектом градостроительства требований законодательства в сфере градостроительной деятельности;

требование правоохранительных органов о проведении проверки, составленная на основании постановления следственного судьи.

При проведении внеплановой проверки контролируются исключительно вопросы, которые стали основанием для проведения такой проверки.

Срок проведения внеплановой проверки не может превышать 10 рабочих дней.

Повторное проведение внеплановой проверки по тому же факту (фактам), который был (были) основанием для ранее проведенной внеплановой проверки объекта строительства или субъекта градостроительства, запрещается, кроме случаев невыполнения требования органа государственного архитектурно-строительного контроля по устранению выявленных нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Как сообщалось, в конце февраля Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля, назначил и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Галицына после того, как у предыдущего руководителя ведомства Ирины Король прошли обыски по делу о злоупотреблениях во время выдачи разрешительных документов на строительство.

Кабмин назначил главой ГАСИ Ирину Король после увольнения с должности и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богдана Федоренко в октябре 2020 года.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".