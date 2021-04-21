Суд отменил решение Совета Нацбанка о недоверии Рожковой и Сологубу (обновлено)

Окружной административный суд Киева 2 апреля отменил решение Совета Национального банка о выговоре и выражении недоверия первому заместителю главы правления НБУ Катерине Рожковой и заместителю главы правления Дмитрию Сологубу.

Как сообщают источники НВ Бизнес, в дальнейшем дело будет рассматриваться апелляционной инстанцией.

В свою очередь в пресс-службе НБУ подтвердили эту информацию, уточнив, что 15 апреля уже подана апелляция на эти решения Окружного админсуда Киева, передает Интерфакс-Украина.

"НБУ подал апелляционные жалобы на решение ОАСК от 2 апреля 2021 года по делам по искам первого замглавы НБУ Рожковой и замглавы НБУ Сологуба о признании незаконными и отмене решений Совета Нацбанка о применении к ним дисциплинарных взысканий", – сообщили в НБУ.

Кроме этого, Нацбанк 8 апреля подал апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева по иску Рожковой о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Совета Нацбанка.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие Рожковой и замглавы НБУ Дмитрию Сологубу. Ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин и еще ряд его членов неоднократно требовали отставки Рожковой и Сологуба.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений. Основанием для соответствующих решений Шевченко назвал нарушение ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка.

Рожкова и Сологуб остались последними членами правления НБУ, которые были назначены на должности во время бывшего руководителя Нацбанка Якова Смолия, который 1 июля 2020 года подал в отставку с занимаемой должности, заявив о политическом давлении со стороны властей.