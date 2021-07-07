Цены на газ в Европе снизились до $414 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе обрушилась за один день на 11% вслед за коррекцией цен на нефть.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах скатилась до $414 с пика в $464 лишь днем ранее, передает Интерфакс-Украина.

Примечательно, что цена газа упала с началом ремонта на экспортном российском газопроводе "Ямал-Европа", который к тому же никак не компенсируется увеличением транзита через Украину. Ранее остановка газопровода была импульсом к росту цен на газ.

С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $277 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, 5 июля, по всей Европе прошли аукционы бронирования на газотранспортные мощности на ближайший и последующие годы ("газовый год" начинается 1 октября).

Аукцион на дополнительные "твердые" газотранспортные мощности по прокачке газа через Украину (9,8 млн куб. м в сутки) проводился в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта (40 млрд куб. м на год – это 109 млн куб. м в сутки). Польский газотранспортный оператор Gas System выставил мощности газопровода "Ямал-Европа" в 79 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" отказался приобретать предложенную на обоих аукционах мощность.

Напомним, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе преодолела отметку в $450 за тысячу кубометров после отказа "Газпрома" от бронирования дополнительных газотранспортных мощностей через Украину на июль, когда поставки газа в ЕС сократяся из-за планового ремонта других газопроводов. С 13 июля остановится "Северный поток".